РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 июл. В городском округе Мытищи 244 девятиклассника получили аттестаты с отличием, сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Елена Стукалова.

«Конец учебного года показал, что все девятиклассники, а их было 2838 человек, закончили учебный год по результатам тех отметок, которые они получили. Мы не сдавали ГИА. Но вместе с тем наши девятиклассники показали хороший результаты - 244 человека получили аттестаты с отличием», - сказала Стукалова в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Она отметила, что у 11-классников закончилась государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ, его сдавали 1455 выпускников - 39 учащихся показали самые лучшие результаты - 100 баллов.

«Очень хорошо в этом году ребята сдали русский язык - 20 стобалльников, 9 - по литературе, 4 - по информатике. Есть стобалльники по обществознанию, химии - это очень хорошие результаты. В этом году ЕГЭ сдавали только те ребята, которые будут поступать в вуз», - сказала Стукалова.

Она отметила, что порадовали результаты по естественно-научному циклу, но немножко хуже сдали математику.

«Сдавалась математика только профильного уровня - это сложные задания. Поэтому, если сравнивать с прошлым учебным годом, средний балл 54,5, он чуть ниже, почти на 2 балла, чем в прошлом году», - добавила Стукалова.