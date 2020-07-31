РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 июл. Преподаватели школы №20 в Балашихе прошли осмотр врачей-специалистов и получили на руки заключения с результатами исследований, до сентября текущего года будет обследовано более 4 тысяч работников образования округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Диагностика социальных работников проводится в рамках проекта «Балашиха - стремительно растущий город». На сайте движения жители могут проголосовать за наиболее важные инициативы, а также создать свои.

«Скрининг-обследование сотрудников школы №20 провели в Балашихе. Обследование включает биохимический анализ крови, осмотр невролога, терапевта, кардиолога, консультацию психотерапевта и стоматолога. Полное обследование специалистов занимает около получаса. До сентября 2020 года обследуют более 4 тысяч работников образования Балашихи», - говорится в сообщении.