РИАМО - 31 июл. За минувшие сутки в Московской области выявили 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зарегистрировано более 63,4 тысячи случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 63 449 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — отмечается в материале.

За сутки 288 человек завершили лечение от коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в регионе выздоровели 46 653 пациента.

На сегодняшний день в Подмосковье сняли почти все ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса. При этом в регионе продолжает действовать масочный режим.

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Текстовая трансляция

31 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 482 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 150 случаев заражения. В Москве - 695 случаев.

- Еще 288 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили 46 653 заболевших пациентов с Covid-19.

- В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 179 168.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в Москве умерли 4460 Covid-пациентов.