РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 31 июл. Активисты местного отделения партии «Единая Россия» проверили состояние контейнерных площадок на ряде улиц в подмосковном Красногорске, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«В рамках партийного проекта «Чистая страна» активисты Красногорского местного отделения партии «Единая Россия» мониторят содержание контейнерных площадок. На этой неделе проверили улицы Школьная, Жуковского, Промышленная и Королева, Вилора Трифонова и Ленина», – написала Хаймурзина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она отметила, что по некоторым адресам зафиксировали навалы строительного мусора, составлен акт для скорейшего устранения.

«Уважаемые жители! Напоминаю, что контейнерные площадки предназначены только для бытового мусора», – подчеркнула Хаймурзина.

Глава муниципалитета добавила, что для сбора крупногабаритных отходов – мебели, электроники, стекла, алюминия – в округе с 1 августа откроют две площадки «Мегабак»: на улицах Речная, 25А и Колхозная, 33А.

«На площадках установлено видеонаблюдение и будут дежурить волонтеры. Главное – не полениться и довезти сюда свой крупногабаритный мусор, а не захламлять контейнерную площадку, которая для этого не предназначена», – заключила Хаймурзина.