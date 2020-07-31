РИАМО - 31 июл. В столице к декабрю этого года заменят 25 километров трамвайных путей, это сделает поездки по городу еще быстрее, комфортнее и тише, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Благодаря замене путей трамваи не будут задерживаться из-за автомобилей.
За время очередного этапа работ отремонтируют 13 участков. Там проложат новые рельсы и разметкой отделят пути от проезжей части.
Сейчас ремонт уже идет на узлах: «Преображенская площадь» и «Площадь Борьбы». Работы на них планируют закончить до сентября.
На время работ вдоль закрытых участков для пассажиров курсируют автобусы.
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