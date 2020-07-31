РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 июл. С территории национального парка Москвы и Подмосковья «Лосиный остров» в июле вывезли 120 тонн бытового мусора, сообщается в Instagram-аккаунте парка.

Ежемесячно в летний период из лесопарков «Лосиного острова» вывозится около 600 кубометров мусора - это 75 рейсов мусоровозов.

«Штрафами бороться сложно, поведение людей зависит от их культуры и воспитания. Поэтому наряду с рейдовыми мероприятиями, оформлением протоколов и наложением штрафов, мы проводим разъяснительную работу с населением, ставим перед экоцентрами задачу насыщать экскурсионную программу эколого-просветительской тематикой, формировать экологическую грамотность и ответственность», - сказал директор нацпарка Рустам Якубов.

Большую часть мусора составляют пластиковая посуда и стеклянные бутылки, оставленные после проведения запрещенных пикников. Эти предметы разлагаются столетиями и представляют опасность для окружающей среды.

«За загрязнение особо охраняемой природной территории сотрудники инспекции штрафуют по статье 8.39 КоАП РФ за нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов. Штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей не останавливает любителей пикников», - отмечается в материале.

Национальный парк «Лосиный остров» призывает бережнее относиться к природе.