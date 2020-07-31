РИАМО – 31 июл. За месяц в Москве средний за сутки темп прироста новых заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 0,28, сообщает оперативный штаб по ситуации с Covid-19 в Москве.
В мегаполисе за прошедшие сутки было выявлено 695 новых случаев заражения коронавирусом.
Все новые пациенты и те, кто близко контактировал с заболевшими, находятся под наблюдением столичных врачей.
За время пандемии в мегаполисе было вылечено от коронавирусной инфекции 179 168 пациентов.
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Текстовая трансляция
31 ИЮЛЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За последние сутки в России зафиксировали 5 482 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 150 случаев заражения. В Москве - 695 случаев.
- Еще 288 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили 46 653 заболевших пациентов с Covid-19.
- В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 179 168.
- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в Москве умерли 4460 Covid-пациентов.
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