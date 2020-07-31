РИАМО – 31 июл. За месяц в Москве средний за сутки темп прироста новых заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 0,28, сообщает оперативный штаб по ситуации с Covid-19 в Москве.

В мегаполисе за прошедшие сутки было выявлено 695 новых случаев заражения коронавирусом.

«48,5% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,9% – от 46 до 65 лет, 10,9% – от 66 до 79 лет, еще 3,8% – старше 80 лет. Также 9,9% среди заболевших – дети», – говорится в сообщении.

Все новые пациенты и те, кто близко контактировал с заболевшими, находятся под наблюдением столичных врачей.

За время пандемии в мегаполисе было вылечено от коронавирусной инфекции 179 168 пациентов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

31 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 482 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 150 случаев заражения. В Москве - 695 случаев.

- Еще 288 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили 46 653 заболевших пациентов с Covid-19.

- В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 179 168.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в Москве умерли 4460 Covid-пациентов.