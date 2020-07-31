РИАМО - 31 июл. За период с 1 по 30 июля в Москве и Московской области выпало 173 миллиметров осадков, что почти в два раза превышает нормативные показатели, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Он уточнил, что дожди в июле 2020 года шли 23 дня.

«С 1 по 30 июля выпало 173 миллиметра осадков. Норма в июле, по данным Гидрометцентра, составляет 85 миллиметров осадков», — сказал собеседник агентства.

По его словам, самым дождливым днем месяца оказалось 7 июля. Тогда за сутки в Москве и Подмосковье выпало 48 миллиметров осадков.

Аномальные дожди, которые обрушились на Московский регион, привели к подтоплениям частных домов и дачных участков на территории Подмосковья. Ливни были связаны с жарой, которая довольно долго стояла на территории. В связи с этим увеличилась водоемкость атмосферы и осадки стали сильнее.