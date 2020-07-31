РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 июл. В деревне Никульское городского округа Мытищи береговую полосу Пяловского водохранилища очистили от борщевика, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации горокруга.

«Сотрудники контрольного управления совместно с лесниками Дмитровского лесхоза провели субботник по уничтожению борщевика Сосновского в деревне Никульское городского округа Мытищи. Совместными усилиями береговая полоса Пяловского водохранилища и часть лесного массива в деревне были очищены от этого растения», - говорится в сообщении.

Собственники и арендаторы земельных участков в Московской области обязаны истреблять борщевик. С 2018 года муниципальные земельные инспекторы имеют право привлекать к административной ответственности тех, кто не принимает меры борьбы с борщевиком.