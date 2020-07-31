РИАМО - 31 июл. Председатель Московского городского суда Ольга Егорова, которая занимала этот пост в течение 20 лет, отказалась выдвигать свою кандидатуру на четвертый срок, единственным претендентом на должность стал председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

Егорова была назначена на пост председателя Мосгорсуда в третий раз 27 октября 2014 года указом президента РФ Владимира Путина. Ее полномочия истекают 25 октября 2020 года. О конкурсе на должность было объявлено в апреле текущего года, но сроки заявок пришлось продлевать дважды — соискателей на пост не было.

«Единственный, кто подал документы на участие в соответствующем конкурсе в июле — 56-летний председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын, который занимал должность последние 10 лет», — говорится в материале.

Птицын является выпускником Горьковского высшего зенитно-ракетного училища противовоздушной обороны, после был слушателем военно-юридического факультета Военного института Минобороны в Москве.

Деятельность в российской судебной системе Птицын начал в 1992 году. Он был заместителем председателя Четвертого окружного военного суда, председателем Западно-Сибирского окружного военного суда. Сейчас он возглавляет Южный окружной военный суд.

В Верховном суде РФ Птицына характеризуют как «квалифицированного судью и грамотного руководителя, обладающего хорошими организаторскими и аналитическими способностями».