РИАМО - 31 июл. Российские банки предложили списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, которые не выходят на связь и чьи данные не удалось обновить, пишет в пятницу газета «Известия».

Предложение готовит «Абсолют Банк» в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ — механизма совершенствования нормативно-правовой базы по регулированию финансового рынка. Уточняется, что речь идет о тех клиентах, которые не сообщили в банк об изменении своих идентификационных данных и не отвечали на звонки кредитных организаций в течение года.

«Инициативу уже поддержали в РСХБ, ПСБ, «ЮниКредите», Росбанке и «Зените», — говорится в материале.

По мнению авторов инициативы, данные меры позволят клиентам избежать штрафов и неустоек. При этом банки смогут получить деньги за оказанные услуги, а также предотвратить возможное мошенничество со «спящими» счетами.

В настоящее время банки не имеют права списывать деньги со счетов клиентов, чьи данные не обновлялись в течение года.