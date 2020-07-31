РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 июл. В подмосковных Люберцах на Малаховском озере работы по реконструкции дамбы завершатся к 15 августа, сообщила начальник управления по охране окружающей среды администрации округа Ирина Степанова.

В пятницу глава Люберец Владимир Ружицкий проверил, как проходят работы по благоустройству Малаховского озера.

«К работам по дамбе приступили 1 июня 2020 года, срок окончания запланирован на 15 августа. Мы укрепляем тело плотины, предварительно на нем была вырублена древесно-кустарная растительность, потому что по нормам она не должна быть там. Далее мы выполаживаем берега и стелем гидроматы. Также убираем порядка 30 сантиметров иловых отложений в устье», - сказала Степанова.

По словам Ружицкого, на месте проводится большая работа по ремонту дамбы и очистке озера.

«По первым подсчетам, из озера должны вывезти не менее 140 тысяч «кубов» ила. Это большая и сложная работа, но мы знаем, как ее сделать. После очистки озера мы запустим 50 тысяч мальков. Я надеюсь, что частично эту работу в этом году мы завершим», - отметил глава Люберец.