РИАМО - 31 июл. На юге столицы в составе многофункционального комплекса апартаментов YE’S Technopark недалеко от станции метро «Технопарк» появится около 4 тысяч новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Апарт-комплекс появится по адресу: проспект Андропова, владение 10. Проект реализует ГК «Пионер».

«Многофункциональный комплекс строится как часть ТПУ «Технопарк». Общая площадь объекта составляет почти 67 тысяч квадратных метров. На ней будет создано 506 апартаментов, их реализация проходит по ДДУ (договорам долевого участия - ред.)», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В составе комплекса помимо апарт-отеля появятся: офисное пространство, коворкинг, торговая галерея, предприятия сферы услуг и фуд-холл, отметила Пятова.

Согласно проекту, торговая галерея с магазинами, супермаркетом, кафе и ресторанами разместится на первых двух этажах. Офисы и коворкинг займут помещения с третьего по 12 этаж. Над ними появится ресепшн апарт-отеля, лобби-бар, фитнес-студия, а также офис управляющей компании комплекса.

По завершении проекта на юге столицы появится порядка 4 тысяч новых рабочих мест для граждан, занятых в различных сферах труда.

YE’S Technopark - проект, объединяющий в себе сразу несколько функций. Он станет новым центром общественно-деловой и социальной активности. Одна из особенностей комплекса - наличие собственного доступа к метро. Он запроектирован так, что посетителям не придется выходить на улицу, чтобы попасть в здание.