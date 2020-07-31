РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 июл. Мастер-классы по латиноамериканским танцам будут проводить в парке подмосковного Красногорска по воскресеньям, сообщается в Instagram-аккаунте МАУК «Парки Красногорска».

«Ура! Дождались! К нам возвращаются латиноамериканские танцы! Как всегда занятия проводит профессиональный хореограф, акробат из Бразилии Итамар Да Круз Сантуш», - говорится в сообщении.

Итамар - преподаватель латиноамериканских танцев, капоэйро, зумбы с 18-летним стажем, артист профессиональных бразильских шоу, участник официального закрытия Олимпийский игр в Лондоне.

«Занятия проводятся по воскресеньям в 16:00 на смотровой площадке «Отражение» в ПКиО «Ивановские пруды». Вход свободный, предварительная запись не требуется», - заключается в материале.