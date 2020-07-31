РИАМО - 31 июл. В столице за минувшие сутки выявили 695 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заболевания в городе составляет 241 359, сообщает московский оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в столице выздоровели 1260 пациентов, за весь период пандемии в городе вылечились 179 168 человек.

В Москве за сутки скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За весь период жертвами Covid-19 в мегаполисе стали 4460 человек.

За сутки по всей России зафиксировали 5482 случая заражения Covid-19 в 84 регионах. Умер 161 пациент, полностью выздоровели 8755 человек.

На текущий момент общее число зарегистрированных случаев коронавируса в РФ составляет 839 981. Скончались 13 963 пациента, вылечились 638 410 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица вышла на минимальный уровень суточного прироста зараженных коронавирусной инфекцией. Объем выявления болезни снизился в 10 раз с начала пандемии.

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Текстовая трансляция

31 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 482 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 150 случаев заражения. В Москве - 695 случаев.

- Еще 288 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили 46 653 заболевших пациентов с Covid-19.

- В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 179 168.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в Москве умерли 4460 Covid-пациентов.