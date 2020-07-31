Московский регион постепенно возвращается к привычной жизни после пандемии. Так, с 31 июля свои двери откроют подмосковные кинотеатры. Жители столицы смогут насладиться просмотром фильмов на больших экранах с 1 августа. Для того, чтобы свести риск заражения коронавирусом к минимуму, работать данные досуговые заведения смогут лишь при соблюдении санитарных требований, подготовленных Роспотребнадзором совместно с Министерством культуры. Как будет осуществляться рассадка зрителей и через какой временной промежуток будут проходить сеансы, читайте в инфографике РИАМО.