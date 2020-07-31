РИАМО - 31 июл. За первые шесть месяцев 2020 года число самозанятых граждан в Москве увеличилось на 70%, до 324 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы наблюдаем рост поступлений налога в бюджет: в первом полугодии 2020 года они (поступления - ред.) составили 663 миллиона рублей, превысив на 34% показатель за весь 2019 год», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В 2019 году Москва и еще три региона страны в пилотном режиме ввели налог на профессиональный доход. Новый налоговый режим доказал свою эффективность, поэтому с 1 июля 2020 года он был распространен на всю Россию.

По словам руководителя столичного департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, на сегодняшний день в России зарегистрировано свыше 770 тысяч замозанятых, из которых каждый второй работает в Москве.

Повышению привлекательности нового налогового режима поспособствовала оказанная самозанятым антикризисная поддержка в виде возвращенного налога за прошлый год.