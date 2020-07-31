РИАМО - 31 июл. За первые шесть месяцев 2020 года число самозанятых граждан в Москве увеличилось на 70%, до 324 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
В 2019 году Москва и еще три региона страны в пилотном режиме ввели налог на профессиональный доход. Новый налоговый режим доказал свою эффективность, поэтому с 1 июля 2020 года он был распространен на всю Россию.
По словам руководителя столичного департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, на сегодняшний день в России зарегистрировано свыше 770 тысяч замозанятых, из которых каждый второй работает в Москве.
Повышению привлекательности нового налогового режима поспособствовала оказанная самозанятым антикризисная поддержка в виде возвращенного налога за прошлый год.
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