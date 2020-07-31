Кинотеатры Москвы и Подмосковья, закрывшиеся на карантин четыре месяца назад, 1 августа наконец возобновят работу. В кинозалах обещают соблюдать все меры безопасности – рассаживать зрителей в «шахматном» порядке и проводить санобработку после каждого сеанса. Киноафиша августа обещает быть насыщенной, при этом предпочтение отдано комедиям и семейным фильмам. Обозреватель РИАМО выбрала десять новинок, которые обещают показать на больших экранах в августе.

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«Мой шпион»

Когда: с 1 августа

Жанр: комедия, боевик

Фильм «Мой шпион» с бывшим борцом-рестлером Дэйвом Батиста отлично вписывается в категорию «семейное кино». По сюжету суровый агент ЦРУ по имени Джей-Джей, выполняя сверхсекретное задание, случайно попадает на камеру 9-летней девочки. Девочка готова отдать фото, если Джей-Джей обучит ее всем тонкостям шпионского дела.

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«Хэппи-энд»

Когда: с 1 августа

Жанр: драма, комедия

Главный герой фильма режиссера Евгения Шелякина – 70-летний Ксенофонт – приходит в себя на тайском пляже, не помня ничего из своей прошлой жизни. Несмотря на это, он быстро находит новых друзей и даже налаживает подпольный бизнес. Картина «Хэппи-энд» в 2019 году стала обладателем нескольких наград, в том числе заняла первое место в зрительском конкурсе «Выборгский счет» в рамках фестиваля российского кино «Окно в Европу».

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«Лесси. Возвращение домой»

Когда: с 1 августа

Жанр: драма, приключения

Самая знаменитая собака в кино – колли по кличке Лесси – возвращается на большие экраны. Режиссером новой экранизации книги Эрика Найта стал немецкий режиссер Ханно Ольдердиссен. В фильме Лесси разлучают с хозяином, однако собаке удается сбежать. На пути знаменитую колли ждет множество приключений и новых знакомств.

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«Побег из Претории»

Когда: с 1 августа

Жанр: приключения, триллер

Фильм снят по одноименному роману Тима Дженкина, в котором описана реальная история побега политических заключенных из тюрьмы в ЮАР в 1979 году. Главную роль в картине сыграл британский актер Дэниел Рэдклифф, прославившийся в роли Гарри Поттера в многолетней серии фильмов, снятых по произведениям Джоан Роулинг.

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«Фея»

Когда: с 1 августа

Жанр: драма

Фильм «Фея» – заключительная часть трилогии режиссера Анны Меликян, главные роли в которой исполнили актеры Константин Хабенский и Екатерина Агеева. Хабенский предстает в образе создателя популярной видеоигры и считает, что в его жизни все находится под контролем. До тех пор, пока не встречается с молодой активисткой Таней, которая мечтает стать актрисой.

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«Неистовый»

Когда: с 6 августа

Жанр: триллер

Несмотря на обещанную «семейную» киноафишу, триллеры в августовском расписании все-таки есть. Среди них – «Неистовый» со знаменитым Расселом Кроу в главной роли. Сюжет разворачивается вокруг противостояния матери-одиночки и психопата-убийцы.

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«В ожидании варваров»

Когда: с 6 августа

Жанр: драма

Фильм «В ожидании варваров» колумбийского режиссера Сиро Герра – лауреат Венецианского кинофестиваля 2019 года. Он снят по роману южноафриканского писателя и нобелевского лауреата Джона Кутзее, написанному в 1980 году. Действие разворачивается в небольшом городке на окраине безымянной империи, на который вот-вот должны напасть коренные народы – варвары, живущие на границе. Следить за порядком в город прибывают жестокие военные-колонизаторы, роли которых исполнили Джонни Депп и Роберт Паттинсон.

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«Эмма»

Когда: с 6 августа

Жанр: комедия, драма

Любители нестареющей классики обрадуются выходу очередной экранизации романа Джейн Остин – комедийной драмы «Эмма». Главную роль в британской картине исполнила молодая аргентинская актриса Аня Тейлор-Джой. Ее героиня Эмма Вудхаус, скучая в маленьком городе, развлекается тем, что пытается устроить личную жизнь своих знакомых. Сама Джейн Остин писала про свою Эмму так: «Я придумаю героиню, которая никому, кроме меня самой, не понравится».

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«Агент Ева»

Когда: с 20 августа

Жанр: боевик, драма, триллер

В криминальном боевике режиссера Тейта Тейлора сыграли знаменитые актеры – Колин Фаррелл, Джина Дэвис и Джон Малкович. Главная героиня – агент по имени Ева – в одиночку выполняет самые сложные задания своего руководства. Когда Ева решает выйти из игры, бывшие работодатели открывают на нее охоту.

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«Антебеллум»

Когда: с 20 августа

Жанр: фантастика, триллер, драма.

«Антебеллум» - американский фантастический триллер, созданный режиссерским дуэтом Джерарда Буша и Кристофера Ренца и продюсерами кинохитов «Прочь» и «Мы». Главную роль в картине исполнила известная певица Жанель Монэ. Ее героиня, успешная чернокожая писательница Вероника, внезапно попадает в прошлое, во времена гражданской войны в США, где сталкивается со всеми ужасами рабства. Она должна как можно скорее раскрыть тайну своего прошлого и найти способ вернуться домой.

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«Цой»

Когда: с 27 августа

Жанр: драма, биография, роуд-муви

Фильм режиссера Алексея Учителя «Цой» планируется к выходу в российский прокат ко Дню российского кино. Главные роли в картине, посвященной легенде русского рока – музыканту Виктору Цою, сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник. Правда, появления самого Цоя в картине ждать не стоит. Действие происходит в августе 1990 года, уже после ДТП, унесшего жизнь артиста.

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