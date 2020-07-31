РИАМО - 31 июл. Арбитражный суд города Москвы поддержал решение подмосковного управления ФАС России о нарушении со стороны ФГБУ «Центральная аэрологическая обсерватория» в Долгопрудном закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

Ранее в УФАС поступила жалоба ООО «Монолит» на действия заказчика при определении поставщика путем проведения электронного аукциона на закупку пластифицированных радиозондовых оболочек.

«Управление признало жалобу ООО «Монолит» обоснованной, но заказчик не согласился с данным решением и обратился в суд», — отмечается в материале.

Арбитражный суд Москвы отказал ФГБУ «Центральная аэрологическая обсерватория» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного ведомства.