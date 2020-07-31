РИАМО - 31 июл. С 3 августа баланс единой транспортной карты «Стрелка», которой можно оплатить проезд во всем общественном транспорте Подмосковья, можно будет пополнить только с помощью безналичного расчета, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Это связано с поправками к 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которые вступают в силу в этот же день.

«Обращаем внимание граждан, что в случае, если пополнение карты безналичным способом пока невозможно, необходимо пополнить ее наличным способом до 3 августа», — говорится в сообщении.

Гражданам необходимо изучить ближайшие точки оплаты онлайн или обратиться на сайт карты «Стрелка», где подробно описана процедура оплаты безналичным способом.

Карту можно пополнять c помощью банковской карты без комиссии через мобильное приложение «Стрелка», через сервис Сбербанк Онлайн при помощи электронных кошельков, а также с баланса мобильного телефона.