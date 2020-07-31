РИАМО - 31 июл. В июле МАДИ, ГИБДД и ФССП провели в Москве восемь совместных рейдов по выявлению автомобилистов, у которых сумма неоплаченных штрафов за стоянку под запрещающими знаками, на газонах или за нарушения правил перевозок пассажиров превысила 30 тысяч рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Московской административной дорожной инспекции.

«По итогам рейдов судебные приставы наложили арест на 15 транспортных средств. Все машины направили на спецстоянки ГКУ «АМПП», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, помимо ареста машин злостных неплательщиков, судебные приставы могут также арестовать и другое имущество, а после — продать его на торгах для погашения долга.

Кроме этого, ФССП направляет заявление в суд об установлении для таких граждан временного ограничения на выезд из страны, напомнил собеседник агентства.

«Просим водителей соблюдать правила дорожного движения. Если штраф все-таки выписали, то на его погашение дается 60 дней с момента получения постановления», — отметил представитель МАДИ.

Проверить задолженность по штрафам можно в разделе «Услуги и сервисы» на портале mos.ru, в разделе «Штрафы» на портале госуслуг или на официальном сайте ФССП в разделе «Узнай о долгах».