РИАМО - 31 июл. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России в отношении ГКУ МО «Региональный центр торгов», которое разыграло на аукционе право на аренду земли в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

В подмосковное УФАС обратилась компания «Торговый дом и Ко», которая пожаловалась на нарушение со стороны ГКУ МО «Региональный центр торгов» при организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с видом разрешенного использования под магазин. Государственная собственность на землю не разграничена.

«По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Торговый дом и Ко» обоснованной», - говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, победитель аукциона ООО «Инжиниринг Строй» обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Инжиниринг Строй» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.