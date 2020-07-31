РИАМО - 31 июл. В Московской области еще 288 человек успешно завершили лечение от коронавирусной инфекции, их выписали после получения отрицательных результатов исследования на Covid-19, говорится в сообщении областного оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 46 653 заболевших», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Подмосковье сняли почти все ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса. При этом в регионе продолжает действовать масочный режим.

В сентябре в Московской области стартует компания по вакцинации населения от гриппа. Также в скором времени ожидается появление полноценной вакцины от Covid-19.

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Текстовая трансляция

31 ИЮЛЯ

- Еще 288 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили 46 653 заболевших пациентов с Covid-19.

- В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 179 168.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в Москве умерли 4460 Covid-пациентов.