РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. В подмосковном Подольске 1 августа пройдет акция «Всероссийская донорская суббота», в ходе которой все желающие могут сдать кровь, сообщается в группе «ГБУЗ МО «ПСПК» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольская станция переливания крови 1 августа участвует в акции «Всероссийская донорская суббота». Прием доноров с 8:00 до 12:00. Приглашаем всех желающих! Сдай кровь - спаси жизнь», - говорится в сообщении.

Желающим сдать кровь при себе нужно иметь паспорт.