РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. В четырех дворах микрорайона Кузнечики подмосковного Подольска 2 августа проведут детские спортивные праздники «Спорт - в каждый двор!» с конкурсами, эстафетами и сладкими призами, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Комитет по физической культуре и спорту администрации Подольска 2 августа проведет в микрорайоне Кузнечики детский тематический праздник «Спорт - в каждый двор!». В программе праздника: разминка, спортивно-игровые конкурсы, эстафета. Всех участников ждут сладкие призы. Приглашаем всех желающих принять участие в празднике!» - говорится в сообщении.

Праздники проведут в 12:00 во дворе дома №7 на улице Генерала Смирнова, в 13:00 - дома №7 на Армейском проезде, в 14:00 - у дома №9 на улице Академика Доллежаля, в 15:00 - у дома №14 на улице Генерала Смирнова.