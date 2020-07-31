РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 июл. В Домодедове скончалась женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщается на странице Домодедовской центральной городской больницы в соцсети «ВКонтакте».

«По данным на 30 июля, в инфекционном отделении находятся 29 пациентов, из них 22 жителя Домодедова, двое детей. Двое пациентов в крайне тяжелом состоянии. Одна пациентка погибла», - говорится в сообщении.

Новая коронавирусная инфекция подтверждена у 11 пациентов.

Дети находятся в состоянии средней тяжести.

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31 ИЮЛЯ

- Еще 288 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили 46 653 заболевших пациентов с Covid-19.

- В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 179 168.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в Москве умерли 4460 Covid-пациентов.