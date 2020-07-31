РИАМО - 31 июл. Полки буккроссинга появились в девяти парках Москвы этим летом, места для чтения оборудованы в павильонах, на открытых верандах и в шатрах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Произведения на любой вкус от детективов до последних новинок в жанре нон-фикшен, а также книги на английском языке и даже редкие ботанические фотоальбомы доступны в парках «Кузьминки», «Фили», «Митино», Воронцовском парке и других зонах отдыха», - говорится в сообщении.

В парке искусств «Музеон» летняя читальня располагается на площадке справа от входа. Более того, в парк можно заказать бесплатную доставку любой книги из фонда библиотеки имени Некрасова.

В Бабушкинском парке зона для чтения появилась в шахматно-шашечном павильоне, в парке «Кузьминки» - на центральной площади возле деревянного павильона. В Вороновском парке почитать можно в шахматном павильоне у Большого пруда.

В парке у Джамгаровского пруда зона буккроссинга расположена рядом с танцплощадкой и зданием администрации. В сквере по Олонецкому проезду площадка для чтения находится напротив дома №14/1.

В парке «Митино» павильон с полкой буккроссинга расположен на фестивальной площади, в парке «Фили» почитать можно в арт-студии «Филька». В Перовском парке полка буккроссинга стоит в «Крошке Еноте».