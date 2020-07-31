РИАМО - 31 июл. Средний возраст ряда поликлиник, которые включили в программу капитального ремонта, составляет более 45 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В конце июня еще 25 зданий городских поликлиник, расположенных в восьми округах Москвы, ушли на капитальный ремонт. Большинство из них было построено много десятилетий назад — их средний возраст составляет более 45 лет», — говорится в сообщении.

В ходе ремонта отремонтируют внутренние помещения и фасады зданий, а также облагородят прилегающую территорию. Все кабинеты будут оснащены новым диагностическим оборудованием, также увеличится комфортность зон ожидания.

Работы по капитальному ремонту проводятся в рамках нового городского стандарта поликлиник. Всего в Москве отремонтируют 135 медучреждений.