РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска отремонтировали тепловую камеру в многоквартирном доме, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты МУП «Подольская теплосеть» отремонтировали тепловую камеру на территории многоквартирного дома №13 на улице Генерала Стрельбицкого», - говорится в сообщении.

На ней восстановили штукатурный слой, также камеру покрыли водоотталкивающей битумной мастикой.