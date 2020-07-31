РИАМО - 31 июл. За первые пять месяцев 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы увеличился на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 12,8 миллиарда долларов США, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

С января по май этого года московские предприятия экспортировали несырьевую неэнергетическую продукцию в 151 страну мира.

«Многие из компаний смогли расширить географию своих поставок уже в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Новые рынки в апреле и мае также освоили получатели нашей финансовой поддержки», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

По его словам, химическая промышленность столицы за этот же период открыла 17 новых рынков, производители продуктов питания появились на 15 новых рынках, а производители неметаллических материалов и изделий пришли на 14 новых рынков.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что производители мяса и субпродуктов тоже развивают экспортное направление, направив свою продукцию в 17 стран мира.