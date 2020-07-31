РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска промыли и продезинфицировали мусорные контейнеры, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«На территории микрорайона Кузнечики технические специалисты ООО «МСК-НТ» промыли мусорные контейнеры, а затем их продезинфецировали. Обработаны контейнеры по адресам: Академика Доллежаля, №№21, 26, 32, 38, 42, Армейский проезд, №№3, 7, 9, Генерала Стрельбицкого, №8, Флотский проезд, №11 и другим», - говорится в сообщении.

Промывают контейнеры специальной технологической машиной сразу после вывоза мусора. Баки специалист дезинфецирует вручную специальным раствором из пульверизатора. Работы продолжат.