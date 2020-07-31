РИАМО - 31 июл. В Москве выздоровели еще 1260 пациентов, прошедших лечение от коронавирусной инфекции, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 179 168», - сказала Ракова.
Врачи подтверждают отсутствие вируса по итогам специальных исследований.
Вылечившиеся от Covid-19 москвичи могут сдать плазму крови. Донорами могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшие коронавирусной инфекцией, не имеющие хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Кроме того, после выздоровления москвичи могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
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31 ИЮЛЯ
- Еще 288 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили 46 653 заболевших пациентов с Covid-19.
- В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 179 168.
- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в Москве умерли 4460 Covid-пациентов.
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