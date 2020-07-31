РИАМО - 31 июл. Информация о минировании подмосковного аэропорта Жуковский и расположенных в нем самолетов оказалась ложной, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о минировании воздушной гавани поступило вечером 30 июля от анонимного источника.

«На электронную почту пришло анонимное письмо с угрозой минирования аэропорта Жуковский, а также четырех самолетов, находящихся в аэропорту», - говорится в сообщении.

Эвакуацию людей в аэропорту не проводили. Все помещения и прилегающие территории были обследованы кинологами с собаками. Сообщение о минировании не подтвердилось.

В настоящее время аэропорт Жуковский работает в штатном режиме.