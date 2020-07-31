©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Мусульмане всего мира сегодня отмечают один из главных праздников ислама - Курбан-байрам.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Из стен Московской соборной мечети к мусульманам страны обратился первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, член президиума Совета муфтиев России Дамир Мухетдинов.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
«Хочу поздравить всех мусульман и жителей нашей страны с этим праздником. Праздником, который символизирует победу жизни над смертью», - сказал Мухетдинов.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Обычно в этот день верующие посещают мечеть, навещают могилы предков, проводят массовые застолья, но в этом году это стало невозможным из-за запрета на проведение массовых мероприятий.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
В целях безопасности вход в главную мечеть столицы был ограничен.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Но все желающие могли присоединиться к молитве с помощью онлайн-трансляции.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Праздничный намаз в Московской соборной мечети прошел с соблюдением социальной дистанции.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
В этом году в Московском регион Курбан-байрам отвечают от двух до трех миллионов верующих.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Из-за пандемии коронавируса 25 тысяч мусульман из России не смогли поехать в Мекку для участия в Хадже в преддверии Курбана-байрама.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Праздник жертвоприношения продлится до 3 августа.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: намаз в Московской соборной мечети в честь празднования Курбан-байрама.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: намаз в Московской соборной мечети в честь празднования Курбан-байрама.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: намаз в Московской соборной мечети в честь празднования Курбан-байрама.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: намаз в Московской соборной мечети в честь празднования Курбан-байрама.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: намаз в Московской соборной мечети в честь празднования Курбан-байрама.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии