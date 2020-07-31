РИАМО - 31 июл. Столичные центры госуслуг «Мои документы» возобновили выездное обслуживание ветеранов, сотрудники МФЦ приходят к москвичам в маске и перчатках, сообщается на официальном сайте мэра города.
В настоящее время из-за нестабильной эпидемиологической ситуации во время визита к ветеранам сотрудники МФЦ надевают одноразовые маски и перчатки. Более того, они стараются не заходить внутрь квартиры.
Проект «Москва — с заботой о ветеранах» был запущен в 2019 году. Его цель заключается в том, чтобы ветераны могли получать востребованные услуги на дому, без посещения центров госуслуг.
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