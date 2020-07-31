РИАМО - 31 июл. Столичные центры госуслуг «Мои документы» возобновили выездное обслуживание ветеранов, сотрудники МФЦ приходят к москвичам в маске и перчатках, сообщается на официальном сайте мэра города.

«У каждого ветерана есть личный помощник — руководитель районного центра госуслуг. Ему можно просто позвонить, и он поможет получить услуги или решить бытовые вопросы. Во время пандемии коронавирусной инфекции для безопасности горожан нам пришлось перевести все консультации в дистанционный формат — специалисты помогали ветеранам по телефону», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В настоящее время из-за нестабильной эпидемиологической ситуации во время визита к ветеранам сотрудники МФЦ надевают одноразовые маски и перчатки. Более того, они стараются не заходить внутрь квартиры.

Проект «Москва — с заботой о ветеранах» был запущен в 2019 году. Его цель заключается в том, чтобы ветераны могли получать востребованные услуги на дому, без посещения центров госуслуг.