РИАМО - 31 июл. В подмосковных Луховицах направили в суд уголовное дело в отношении двух ранее судимых мужчин, которых обвиняют в краже парфюмерии и электронного оборудования из торгового центра, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Следствием установлено, что в марте текущего года злоумышленники, находясь в одном из торговых центров на улице Пушкина, похитили парфюмерную продукцию и электронное оборудование, после чего скрылись на автомобиле такси», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

При досмотре злоумышленников правоохранители нашли и изъяли все похищенные вещи.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Луховицкий районный суд для рассмотрения по существу.