РИАМО - 31 июл. Смальтовое панно площадью более 100 квадратных метров отреставрируют в актовом зале Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сейчас в актовом зале МГУ ведутся работы по реставрации мраморного и гипсового декора стен и потолка. В ближайшее время специалисты приступят к реставрации мозаичного панно и его утраченных частей. Также реставраторам предстоит воссоздать частично утраченный штоф на стенах, отреставрировать оконные рамы, двери, деревянные балюстрады и предметы мебели», - сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что также в актовом зале МГУ приведут в порядок исторический деревянный паркет, декоративные вентиляционные решетки, экраны и короба радиаторов. Работы планируется завершить до конца этого года.

По словам Емельянова, реставрация комплекса зданий и помещений МГУ проходит под контролем специалистов Мосгорнаследия по согласованному с ведомством проекту.

Мозаичное панно на стене актового зала МГУ - работа художника-монументалиста Павла Корина. Площадь панно превышает 100 квадратных метров. На золотом фоне изображены победные знамена СССР и символы науки.