РИАМО – 31 июл. Минувшей ночью с космодрома Байконур успешно взлетела российская ракета-носитель «Протон-М» с двумя телекоммуникационными спутниками «Экспресс» на борту, сообщает Газета.ru.

«Спустя 587 секунд после старта головной блок в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя», — говорится в сообщении.

Ракета-носитель полетела в резервный день. Днем ранее в «Роскосмосе» решили перенести старт «Протона», чтобы дополнительно проверить узлы и агрегаторы.

Спутники «Экспресс-103» и «Экспресс-80», которые находятся на борту «Протон-М», обеспечат услуги связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в Сеть.