РИАМО - 31 июл. В этом году почетные медали «За особые успехи в обучении» получили уже свыше 2 тысяч московских выпускников, которые стали призерами всероссийской олимпиады или стобалльниками по ЕГЭ, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Обладателями награды стали победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. Также медали вручили тем, кто сдал на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку, информатике или физике — по этим предметам уже известны итоговые результаты. <...> По мере поступления результатов Единого государственного экзамена количество награжденных медалью будет увеличиваться», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве медали «За особые успехи в обучении» впервые получили выпускники 2014 года. Награду вручают тем ученикам, которые заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде школьников или получили максимальное количество баллов на ЕГЭ по одному из предметов, аттестат с отличием и не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ.

Ребята, которым вручили медаль, в качестве бонуса получают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы.