РИАМО - 31 июл. Московские магазины оштрафовали более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима, всего штрафные санкции коснулись свыше 6 тысяч предприятий торговли, сообщает ТАСС.

С 12 мая посетители и сотрудники предприятий торговли в Москве обязаны носить маски и перчатки.

«В Москве действует масочно-перчаточный режим, который необходимо соблюдать при нахождении в транспорте, магазинах, торговых центрах, и этого требования никто не отменял как к самим сотрудникам, так и к посетителям», - сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он отметил, что окончательное решение о сумме штрафов будет выносить суд.

Кроме того, после многочисленных жалоб покупателей и по итогам проверки два столичных магазина были закрыты. В них зафиксировали неоднократные нарушения санитарных норм и требований Роспотребнадзора.

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31 ИЮЛЯ

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