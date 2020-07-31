РИАМО - 31 июл. В Курбан‑байрам вход в главную мечеть столицы ограничили в целях безопасности, однако праздник для верующих все равно состоится, сообщил журналистам первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, член президиума Совета муфтиев России Дамир Мухетдинов перед праздничной молитвой в Московской соборной мечети в пятницу.

В пятницу мусульмане отмечают один из главных праздников ислама - Курбан-байрам. Обычно в этот день верующие посещают мечеть, навещают могилы предков, проводят массовые застолья. Однако в настоящее время из-за пандемии коронавируса проведение массовых мероприятий ограничено.

«Хочу поздравить всех мусульман и жителей нашей страны с этим праздником. Праздником, который символизирует победу жизни над смертью. К сожалению, верующие не смогут посетить главную мечеть столицы в целях безопасности. <…> Этот год был сложным. Уразу-байрам пришлось отмечать в режиме самоизоляции. Кроме того, паломничество в Мекку не состоялось, наверное, впервые в истории человечества. Но мы призываем проявить гуманизм и заботу о своих близких. Еще раз всех с праздником», - сказал Мухетдинов.

Праздничный намаз в Московской соборной мечети пройдет с участием минимального количества людей, при этом все желающие смогут присоединиться к молитве с помощью онлайн-трансляции.

Курбан-байрам знаменует окончание хаджа, паломничества в Мекку и ее окрестности. Хадж – пятый столп ислама. Праздник отмечается через 70 дней после празднования Ураза-байрама, то есть на десятый день двенадцатого месяца лунного календаря мусульман.