РИАМО - 31 июл. Подмосковный Музей советского детства, чьи ретроавтомобили на входе периодически страдают от вандализма, не собирается убирать их, надеясь, что рано или поздно люди привыкнут к уличным экспонатам, сообщил РИАМО основатель музея Семен Жильцов.

Музей советского детства находится в Сергиевом Посаде. Рядом со входом в музей стоят несколько ретроавтомобилей, с которыми любят фотографироваться местные жители и туристы. Однако советские авто уже не раз становились жертвами вандалов - однажды хулиган оторвал у «Копейки» зеркало заднего вида, в другом случае машине-экспонату помяли капот.

«На ночь мы накрываем экспонаты, рядом ставим таблички, обозначающие, что вещи являются собственностью музея. Кроме того, у нас есть охранник и ведется видеонаблюдение», - сказал Жильцов.

Он отметил, что после каждого «нападения» на «Копейку» горожане активно помогали восстановить прежний вид легендарного автомобиля. Так, неравнодушные жители принесли старые запчасти из своих гаражей, за что музей очень благодарен людям.

Чтобы избежать актов вандализма, многие сергиевопосадцы советуют администрации убрать уличные экспонаты, но сотрудники музея не поддерживают такой подход.

«Многие люди говорят нам, что, может, хватит, пора убирать экспонаты с улицы, но мы не согласны с этим. Мы считаем, что люди привыкнут к открытости выставки и случаи вандализма сойдут на нет», - отметил Жильцов.

Он подчеркнул, что ретроавтомобили оставались на своем месте даже во время пика пандемии коронавируса.

«Многие закрывались, заколачивали окна, а мы оставили экспонаты открытыми, чтобы в такой сложный для людей период продолжать их радовать», - подчеркнул основатель музея.

Сейчас Музей советского детства вновь открыт для посетителей. В настоящее время посмотреть экспозицию в основном приходят самостоятельные туристы.

«Люди, которые приехали посмотреть на наш город, с радостью приходят к нам, чтобы вспомнить детство, послушать лекции и экскурсии», - сказал Жильцов.

По его словам, количество посетителей заметно упало по сравнению с прошлым годом. До пандемии сюда очень часто приезжали группами, например, школьники. Сейчас такого нет, но Жильцов надеется, что после завершения пандемии Музей советского детства вновь заполнят гости всех возрастов.