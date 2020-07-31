РИАМО - 31 июл. К сентябрю в подмосковном Сергиевом Посаде планируется завершить комплекс работ по восстановлению моста через реку Кончуру, которым пользуются жители Фестивальной улицы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы администрации Сергиево-Посадского округа.

«Ремонт моста планируется провести к 1 сентября. В настоящее время территорию очищают от поваленных деревьев», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что территория на подходе к мосту будет благоустроена, специалисты смонтируют уличное освещение.

В настоящее время пешеходный мост через речку Кончуру находится в неудовлетворительном состоянии. Местные жители жалуются на щели в деревянном покрытии и отмечают, что мост расшатан.