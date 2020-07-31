РИАМО - 31 июл. Минувшей ночью на внутренней стороне 20-го километра МКАД столкнулись четыре автомобиля, в результате аварии погиб человек, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Один человек погиб. Затруднение движения по внутренней стороне МКАД составило 1,4 километра», - говорится в сообщении.

Впоследствии пробка увеличилась до 4,7 километра. Восстановить движение удалось в 00:33 пятницы.