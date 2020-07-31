РИАМО - 31 июл. С начала 2020 года еще 200 организаций стали партнерами ресурсного центра «Мосволонтер», среди партнеров центра — учреждения образования, спорта и культуры, социально ориентированные некоммерческие организации (НКО), благотворительные фонды, общественные организации, представители малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

«Мосволонтер» создан для поддержки социально значимых инициатив. Он объединяет активных горожан, общественников, предпринимателей и органы власти. С начала года еще 200 организаций стали партнерами центра, теперь их больше тысячи. А значит, расширились возможности всего добровольческого сообщества Москвы», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что в Москве сформировалось сильное волонтерское сообщество, которое год от года становится крепче и сплоченнее. Так, это показала масштабная акция «#МыВместе», которая проводилась в период самоизоляции.

Участие в ней приняли свыше 21 тысячи жителей столицы. Неравнодушные горожане доставляли продукты, лекарства, корм для животных и другие необходимые вещи тем, кто находился на изоляции.

В рамках данной акции с «Мосволонтером» сотрудничали многие благотворительные организации. Например, «Справедливая помощь Доктора Лизы». Совместными усилиями добровольцы передавали продуктовые корзины ветеранам, пожилым людям, многодетным семьям.

На сегодня акция завершилась, но работа продолжается. Предстоит еще масса новых проектов, в рамках которых волонтеры будут оказывать помощь подопечным фонда.

Также во время эпидемии коронавирусной инфекции в качестве партнера центра «Мосволонтер» выступил фонд помощи животным «Лапа дружбы». С 26 мая, согласно указу мэра Москвы, волонтерам разрешили посещать приюты. Волонтеры с большой радостью общаются и гуляют с питомцами, а также привозят им подарки — лакомства, игрушки и теплые пледы.

Кроме того, центр «Мосволонтер» поддерживает спортивное движение, в том числе некоммерческую организацию «Лыжи мечты». Коллегам помогают с набором волонтеров для участия в мероприятиях. Добровольческое движение «Даниловцы» содействует культурному и духовному развитию москвичей.

Столичные добровольцы активно помогают подопечным казенных учреждений, совместно с ресурсным центром проводят обучение неравнодушных москвичей, рассказывают о направлениях работы.

Развитием волонтерства также озабочены порядка 100 высших учебных заведений Москвы. Так, Московский политехнический университет предоставляет площадки для обучающей программы «Включайся» и проведения «ДоброКвиза» для волонтеров, а также оказывает помощь в поиске спикеров и организации событий.

Также сотрудничают с «Мосволонтером» такие именитые вузы, как Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова и Московский государственный институт международных отношений МИД России.

В школах, средних специальных и высших учебных заведениях Москвы в рамках партнерских договоренностей проводятся интерактивные «Добрые уроки», где ребятам рассказывают о волонтерстве и добровольческих программах.

Давним партнером «Мосволонтера» является и Ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова «Аптекарский огород». На протяжении нескольких лет он предоставляет свои площадки для проведения мероприятий центра.

Также при участии волонтеров организуют мероприятия на ВДНХ. Более того, Выставка достижений народного хозяйства предоставляет добровольцам бесплатные билеты в павильоны и музеи.

Стать частью волонтерского сообщества Москвы можно отправив запрос на почту: info@mosvolonter.ru.