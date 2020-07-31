РИАМО - 31 июл. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается кратковременный дождь и ветер с порывами до 10 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Москва и область окажутся под влиянием циклона и его атмосферных фронтов. Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба», - говорится в сообщении.

Температура воздуха в Москве составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. В Московской области будет чуть теплее - от 17 до 22 градусов тепла.

По словам специалистов, в пятницу многие метеозависимые люди будут чувствовать себя хорошо. Такая погода идеально подходит тем, кто плохо переносит жару.