РИАМО - 31 июл. В Москве скончались еще 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, говорится в сообщении столичного оперштаба по ситуации с Covid-19.

За все время пандемии в Москве умерли 4460 Covid-пациентов.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», - говорится в сообщении.

Медики посоветовали не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих. При необходимости следует вызвать врача на дом.

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Текстовая трансляция

31 ИЮЛЯ

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в Москве умерли 4460 Covid-пациентов.