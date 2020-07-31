РИАМО - 31 июл. С начала пандемии коронавирусной инфекции «Мострансавто» потратило на обработку автобусов и транспортной инфраструктуры более 200 тысяч литров дезинфицирующего раствора, сообщил РИАМО представитель пресс-службы перевозчика.

«С начала периода самоизоляции на обработку подвижного состава и транспортной инфраструктуры «Мострансавто» было израсходовано 215,4 тысячи литров дезинфицирующего раствора, это почти 897 стандартных ванн на 240 литров», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что специалисты регулярно обрабатывают весь автопарк предприятия, который насчитывает более 5,4 тысячи транспортных средств.

«Особое внимание уделяется поверхностям, с которыми пассажиры контактируют наиболее часто: валидаторам, спинкам, боковинам кресел и поручням», - заключил собеседник агентства.

Ежедневную дезинфекцию транспорта проводят в Подмосковье в целях борьбы с распространением коронавируса.

Ранее пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщала, что с начала лета на обработку общественного транспорта и прилегающей инфраструктуры в регионе израсходовали более 7,2 миллиона литров антисептика.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

31 ИЮЛЯ

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в Москве умерли 4460 Covid-пациентов.