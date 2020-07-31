РИАМО - 31 июл. В рамках реконструкции в парке Северного речного вокзала в Москве обустроят современные игровые зоны для детей разных возрастов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Перед началом реконструкции парка было принято решение максимально вернуть ему исторический облик, поэтому одна из игровых зон общей площадью более 900 квадратных метров появится в северной части. В старых чертежах в этом месте была обозначена детская площадка, но план не был реализован», - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что основой для оформления этой игровой зоны станут мотивы фильма «Волга-Волга», а центральным элементом площадки станет многопалубный корабль, стилизованный под пароход «Севрюга». Данный объект соберут из различного игрового оборудования: лесенок и элементов для лазания, спусков и тоннелей, штурвала и переговорного устройства.

На «борту» также разместят ростовую панель с интерактивным маршрутом по каналам Москвы. Она же станет навигационной картой для капитана, а в роли вахтенного журнала выступит грифельная доска.

Также на площадке создадут целую песочную фабрику, где можно будет «поработать» экскаваторщиком или работником конвейера. Здесь дети также смогут поиграть на ксилофоне и аэрофоне.

Кроме этого, еще одну большую игровую зону из шести площадок размером от 200 до 270 квадратных метров обустроят в южной части парка.

«Там появятся разнообразные комплексы для лазания со спусками и подъемами, качалки для самых маленьких в виде животных, паровозик, звуковое интерактивное оборудование, батут, качели, карусели и элементы полосы препятствий», - рассказал заммэра.

Он подчеркнул, что эти площадки также оформят в едином стиле с игровой зоной «Волга-Волга».

Общая площадь благоустройства парка Северного речного вокзала составляет 49 гектаров. Здесь планируется устроить 19 километров дорожно-тропиночной сети, поставить 26 павильонов, установить более 800 современных энергоэффективных опор освещения. Также в парке появится зона отдыха с тремя бассейнами с подогревом.

«Сейчас продолжается воссоздание двух исторических фонтанов и устройство нового, ведется реставрация ограждения, памятников, балюстрады, пяти павильонов причальной части, декоративных элементов парковой архитектуры и лестничных спусков», - добавил Бирюков.

В рамках реконструкции в парке Северного речного вокзала посадят около 7 тысяч деревьев, более 3 тысяч кустарников, разобьют свыше 5 тысяч квадратных метров ярких цветников и 22 гектара газона.

Масштабное благоустройство планируется завершить к 1 сентября.