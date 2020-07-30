РИАМО - 30 июл. За семь месяцев текущего года подразделения лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Подмосковью получили более 67 тысяч заявлений на оказание государственных услуг, сообщил заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Из всех обращений от граждан и представителей юридических лиц более 64 тысяч заявлений подали в электронном виде.

«Соблюдение сроков действия разрешений и лицензий является важным аспектом для владельцев огнестрельного оружия», – подчеркнул Каратаев.

Получить консультации по вопросам госуслуг в сфере оборота оружия и частной охранной и детективной деятельности можно у специалистов лицензионно-разрешительной работы по телефонам, указанным на едином портале, либо на официальном сайте Главного управления Росгвардии по Московской области.